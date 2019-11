ARAJUFA : 50 ans d'aide juridique auprès des victimes les plus démunies

Le 13/11/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 180

Il y a un demi-siècle naissait à La Réunion la première association de France destinée à favoriser l’accès à la justice aux familles les plus démunies. 50 ans après, elle emploie 17 salariés : des psychologues et des juristes, mis à la disposition des victimes pour les aider dans leur procédures. L’ARAJUFA accueille environ 10.000 personnes chaque année, et pour poursuivre sa mission malgré la baisse des dotations publique, l’association compte sur cet anniversaire pour déclencher des financements.

"La misère n’est peut-être plus celle d’il y a 50 ans, mais il existe et persiste encore une misère importante, et je pense que nous avons un devoir de solidarité, pour faire en sorte que ces fractures sociales ne perdurent pas, et lutter contre l’inégalité face à la justice", explique Jean-Paul Bénard.



Cet ancien cadre de banque et ancien président de la Caisse d’Allocation Familiale est aujourd’hui le président de l’ARAJUFA (Association réunionnaise pour l’aide juridique aux familles et aux victimes) depuis 4 ans. Une mission qu’il accomplit de manière bénévole, et qui le mène aujourd’hui à célébrer les 50 d’existence de l’association.



"Avec mes collègues nous avons voulu marquer le coup, montrer que 50 ans après, il y a toujours beaucoup de demandes, et on pourrait en faire encore davantage si nous avions les moyens financiers pour le faire. Qu’on le veuille ou non, c’est une question de sous", indique-t-il.