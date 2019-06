ATTAC manifeste ce samedi contre l'impunité des multinationales

Le 14/06/2019 | Par B.A | Lu 199

ATTAC, accompagné de 200 organisations européennes, mène campagne contre l'impunité dont bénéficient les multinationales, et en particulier TOTAL. L'association rappelle que les multinationales ne sont que rarement jugées pour les méfaits qu'elles commettent, en terme d'atteintes à l'environnement, aux droits de l'Homme ou encore à la répartition des richesses.Les multinationales sont protégées par des traités internationaux qui leur permettent de profiter d'un système parallèle de justice, né des traités: les règlements d'arbitrage investisseurs-Etats. ATTAC cite notamment le cas de "la ville de Roşia Montană en Roumanie, où depuis plus de 16 ans, les habitants se sont opposés à un projet d'implantation d'une mine d'or qui aurait détruit les habitations et l'environnement alentour. La mobilisation citoyenne "Save Roşia Montană!" est parvenue à stopper le projet. Pourtant, l'entreprise canadienne Gabriel Resources a eu recours à un tribunal d'arbitrage et demande à la Roumanie de payer 4,7 milliards de dollars en dommages, soit l'équivalent de la moitié du budget annuel du ministère de la santé du pays."La France, Le 27 mars 2017, a promulgué la "loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre", dite "loi sur le devoir de vigilance", qui impose aux entreprises françaises l'obligation de prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement pouvant résulter de leurs activités et celles de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants de par le monde. Mais depuis, elle a affirmé sa volonté de signer le CETA tant décrié, et promeut la politique de l’Union européenne dans le domaine des arbitrages d'investissement. Une pétition est en cours , pour plus de régulation afin que cesse l'impunité des multinationales pollueuses, fraudeuses fiscales ou qui attentent à la dignité des êtres humains, tel TOTAL en Birmanie, accusé d'esclavage envers des prisonniers politiques. Samedi matin, ATTAC organise une manifestation devant la station TOTAL de Saint-Leu à 9H30, dans le cadre de cette campagne "Stop impunité!".