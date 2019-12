Abolition de l’esclavage : Nadia Ramassamy demande la construction d’une Maison des richesses des Outre-mer

Le 20/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 206

À l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, la députée de la 6e circonscription, Nadia Ramassamy, également présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer, interpelle le président de la République et son gouvernement d’œuvrer à la construction dans l’hexagone d’une Maison des richesses des Outre-mer et des agences pour la promotion des cultures ultramarines dans les Outre-mer. Pour la parlementaire, le devoir d’histoire et de mémoire sur l’esclavage "n’est pas réservé à La Réunion, ni même aux autres territoires ultramarins, mais doit s’étendre à l’ensemble de 'l’Archipel France', de l’hexagone à tous les Outre-mer". "L’esclavage est certes intimement lié aux Outre-mer, mais c’est une part entière de l’histoire de France", tient à rappeler Nadia Ramassamy: