Académie de La Réunion: Tout ce qu'il faut savoir sur la reprise des cours ce lundi

Le 20/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 395

Après 15 jours de vacances, la reprise des classes est prévue lundi 23 mars 2020 à La Réunion. En raison de l’épidémie de coronavirus qui entraîne la fermeture de l’ensemble des écoles, des établissements scolaires et de la plupart des services dans l’académie comme dans l’hexagone, différents dispositifs seront proposés pour assurer la continuité des apprentissages. L’académie souhaite faire de cette période de confinement obligatoire un moment éducatif, en diversifiant les modalités d’apprentissage pour continuer d’apprendre. Voici la présentation des dispositifs mis en place: