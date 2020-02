Accès à la mer: Le préfet reconduit l'arrêté d'interdiction

Le 10/02/2020 | Par B.A | Lu 296

Pour la septième année consécutive, la baignade et les activités nautiques sont interdites à La Réunion, hors lagon et zones d'expérimentation (ZONEX), protégées. Ce n'est pas une surprise, la reconduction était attendue, car depuis 2012, pas moins de 12 personnes ont péri lors d'attaques de requins, dont des baigneurs.



Si des expérimentations de dispositifs protecteurs sont en cours, et si de petits filets de protection sont mis en place dans des zones de baignade, l'Etat ne peut se permettre d'autoriser l'accès à la mer hors de ces zones réduites, le risque requin étant inchangé.



Le préfet de La Réunion a donc signé un arrêté d'interdiction jeudi 6 février dernier, à lire dans son entièreté ci-dessous.