Accident de Morvan Félix : Le parquet fait appel de la condamnation du chauffard

Le 31/05/2019 | Par N.P | Lu 578

Jordan S. a été condamné ce mercredi à deux ans de prison, dont un ferme, pour avoir provoqué un grave accident sur la route des Tamarins le 8 décembre 2018. Accident dans lequel Morvan Félix, ancien boxeur, avait été grièvement blessé.Le conducteur responsable de l'accident avait consommé de l'alcool et du zamal. Pour des raisons qui restent floues, Jordan S. avait pris la route des Tamarins en contresens et avait percuté de plein fouet le véhicule de Morvan et de sa petite amie.À l'annonce du verdict ce mercredi, la famille de Morvan Félix avait exprimé son indignation . Elle estimait que la peine prononcée n'était pas à la hauteur du préjudice subi par leur fils, toujours en fauteuil roulant six mois après l'accident.Le parquet a décidé de faire appel. Pour le bâtonnier Georges André Hoarau, la "faible" peine prononcée "réduisait à néant la politique en matière de sécurité routière". Le représentant de la partie civile n'est donc pas étonné de la démarche du parquet.