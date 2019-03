Accident du Boulevard Bank : Le recteur exprime sa vive émotion

Le 01/03/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 952

Vêlayoudom Marimoutou, recteur de l'académie de La Réunion exprime sa vive émotion à la suite d'un grave accident survenu ce matin à Saint-Pierre où une voiture a renversé un groupe de six collégiens.



Les élèves blessés sont actuellement pris en charge à l'hôpital.



Le recteur tient à exprimer tout son soutien aux élèves et à leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté scolaire.



Une cellule d'écoute et de soutien est mise en place dans l'établissement.