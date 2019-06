Accident mortel Ste-Suzanne: Le scootériste roulait probablement trop vite

Commentaires (9)

1. rekin le 23/06/2019 08:22

en ayant vu la 1ere news je me disais : surement un bon marmayyy qui roulait très lentement. je ne me suis pas trompé apparemment

2. Joseph le 23/06/2019 09:03

Ça devait faire environ 22 ans qu'il passait par là plusieurs fois par jour à fond les gamelles, et malheureusement, ce jour là ce fut la dernière fois.

Si ça pouvait servir de leçon aux autres excités du guidon, on ferait un grand pas en avant.

3. Touloulou le 23/06/2019 09:20

Et encore Rekin, s'il n'y avait que çà ! Mais bon cela ne dédouane pas la conductrice du 4x4 coupable d'un refus de priorité... faudrait vérifier le téléphone aussi, car un nombre conséquent de femmes le font au volant.....

4. NATHALIE BESSE le 23/06/2019 09:39

Peut être qu'il roulait vite mais le chauffeur du 4X4 lui, il roulait à combien ? La loi dit : on doit rester mettre de son véhicule. Je ne connais pas les faits, je n'y étais pas. Mais pour un choc aussi violent, je m'interroge.

5. Ti Tangue zilé zone le 23/06/2019 10:49

LE RÉSULTAT où Une culture RAP et de musiques à la con , sex et drogue ...prime

adeptes de milieux ou la mort, la violence rien à foutre. et de surcroît père de trois enfants ....

https://m.zinfos974.com/▶%EF%B8%8F-LIVE-St-Denis-Un-show-Auto-Moto-pour-les-amateurs-de-sensations-fortes_a141763.html

UN VRAI BON MARMAILLE QUOI ...pour être dans La norme...tout comme tous ces cretins qui viennent polluer le sud sauvage ...nuisances sonores (+100 db) et inconscience ( vitesse double etc)

6. Yoyo le 23/06/2019 11:01

Ben moi je m etais dit qu on lui avait coupe la route...

7. Joseph le 23/06/2019 11:36

Nathalie Besse : "on doit rester mettre de son véhicule"



"Maître" de son véhicule, mettre c'est autre chose...



Et le scooteriste aussi, on peut conclure qu'il n'est pas resté maître de son véhicule, car quand on ne voit pas qu'une auto arrive en face...



Trop vite pas de visibilité à cause de la cote, et un scooter trafiqué roulant à plus de 100 Km/h n'a pas les freins pour s'arrêter en conséquences.



Donc torts 50-50 !

8. anonyme le 23/06/2019 12:27

VITESSE EXCESSIVE JE CONFIRME C'EST CE QU'IL FAISAIT DANS SON QUARTIER PARFOIS LA NUIT IL S'EN FOUTAIT. IL NE TRAVAILLAIT PAS NON PLUS..

IL SAVAIT QU'IL METTAIT SA VIE EN DANGER ET POUR LES AUTRES AUSSI..