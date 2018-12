Accident mortel à St-Benoît

1. Grangaga le 27/12/2018 17:12



Lé tro p'ti zot' .......l'artik'........

Y..... " ins'pirr' " pa mwin, pou mètt' in tèx' déssi.......

La prossènn' fwa.....mi souètt' pa.......

Mé donn' a mwin l'az' l'ak'sidanté......

La mark' èk' la koulèrr' lo l'oto.......

Lo vitèss' té y roul'........

La mark' lo pié d'bwa, si la batt' dédan.....

La koulèrr' lo syièl'....

L'az' lo z'anfan y sera .....orfélin........

Lo manbb' lé kassé an deu....

Ma........sirotoniz' ", in pé..........

Bon déssé.......

Mi koné pa ankorr', si sa lé finn' sorti.....sinon, pardon....