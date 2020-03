Accident mortel au Chaudron: Le conducteur condamné à 7 ans de prison

Le 27/03/2020 | Par Régis Labrousse | Lu 7674

La cour n’a pas été tendre avec les deux prévenus accusés d’avoir provoqué un accident mortel le 11 avril 2019 au Chaudron . Jugés pour des faits d'homicide involontaire et vol aggravé, ils ont été condamnés respectivement à des peines de 7 ans de prison et maintien en détention, car "comportement criminel" pour le conducteur et 30 mois de prison avec mandat de dépôt pour son complice.Cette audience, jugée au tribunal correctionnel, avait déjà été reportée à deux reprises depuis le mois de janvier dernier. Après avoir cambriolé une entreprise de Sainte-Clotilde, les deux hommes avaient pris la fuite à bord d’un fourgon volé sur place. Un des deux occupants du véhicule parviendra à fuir une patrouille de police lancée à leur poursuite, mais le conducteur continuera sa fuite. Il percutera quelques minutes plus tard deux piétons près des plateaux noirs du Chaudron. Malgré sa prise en charge par les secours, le piéton renversé, âgé de 53 ans, n'a pas survécu à ses blessures.L'épopée a commencé vers 5h du matin quand 4 individus, encagoulés et munis de gants, pénètrent dans les locaux d'une société non loin de l'hôtel de région. Grâce à un passe facteur, ils ouvrent la boîte aux lettres et trouvent le bip du portail. Avant de rentrer chez ce couple âgé, ils voient le vieil homme dans la cour, mais décident de poursuivre. Ils volent de nombreux objets dont les clés du fourgon garé dans la cour. Ils essayent de soutirer de l'argent au monsieur qui leur répète qu'il n'y a pas d'espèces dans la maison. Ils finissent par partir, deux à pied et les deux autres avec la voiture. Dans un geste de folie, la vieille dame essayera de les empêcher de voler la voiture.La suite est malheureusement bien connue. Les 2 prévenus brûlent un feu et sont pris en chasse par un véhicule de police. Le passager profite d'un arrêt de la voiture pour s'enfuir. Le conducteur fonce ensuite sur les forces avant de se raviser. Il poursuit sa route vers le Chaudron et, après avoir percuté un trottoir, fauche un homme de 53 ans. Un autre homme est gravement blessé au bras en se jetant dans le fossé pour éviter la voiture. Le conducteur sort du véhicule et s'enfuit. Tout ce monde sera interpellé quelques heures plus tard.Suite à l'interpellation d'un premier voleur - il est mineur et il se balade avec des objets volés sur un scooter sans casque - les enquêteurs identifient les 3 autres grâce aux photos qui sont contenues dans l'appareil photo volé. "L'appareil devait être de bonne qualité, vous vous êtes pris en photo avec" dit le président. Le conducteur est interpellé et le passager finit par se rendre. "On a appris ce qu'il s'est passé en regardant les informations sur internet" expliquent-ils à la barre. "Je n'ai pas vu les deux personnes, je l'ai vu dans la presse" affirme le conducteur, qui n'a pas de permis. Il justifie la perte de contrôle du véhicule par le fait qu'il n'avait jamais conduit de boîte automatique. Aucune trace de freins n'a d'ailleurs été relevée sur les lieux de l'accident.Présent à l'audience, l'homme blessé témoigne : "Je fumais une cigarette adossé au poteau quand j'ai entendu les sirènes de police. J'étais là, car je commence le travail à 6h du matin. J'étais à 4m de la victime, il a vu la voiture arriver, il a tenté de l'esquiver, mais il n'a rien pu faire. Moi, je me suis jeté dans fossé". Il a été victime d'une rupture d'un tendon au niveau du coude, sectionné par la projection d'une pièce au moment de l'impact de la voiture.Particulièrement agacé par le comportement des deux prévenus- l'un avec un rictus permanent et l'autre dans un mutisme total - le président n'hésite pas à faire preuve d'autorité sur les deux jeunes de 19 et 20 ans. "Il y a quelqu'un qui vous a demandé de parler vous ? Non alors taisez-vous !" assène-t-il agacé d'avoir été coupé. "Au-delà de votre stupidité, c'est purement criminel ce que vous avez fait" ajoute le président, évoquant la conduite sans permis du prévenu.Lors des réquisitions, la procureure a demandé 7 ans de prison pour le conducteur avec maintien en détention et 30 mois de prison fermes pour son complice. "C'est un dossier cauchemardesque. Tout dans ce dossier est grave, des choix ont été faits, c'est la chronique d'un désastre annoncé. Il faut une peine à la hauteur des faits et de leur comportement. Ce n'est pas un cambriolage ordinaire, on vole les gens alors qu'ils sont présents. Tout a été mis en oeuvre, c'est un homicide quasi volontaire" argumente la procureure.Malgré une défense acharnée des deux avocats, le tribunal a tranché. Le conducteur écope de 7 ans de prison avec un maintien en détention. Son passager et complice, déjà en détention provisoire pour une affaire de séquestration dans la commune du Tampon, écope de 30 mois de prison avec mandat de dépôt. Les deux inséparables sont suspectés dans l'affaire de séquestration. Ils n'en ont pas fini avec la justice.