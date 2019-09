Accord amiable entre l’huissier exhibitionniste et sa victime ?

Le 27/09/2019 | Par R.L | Lu 84

Il s’était masturbé devant sa femme de ménage. Les faits remontent au mois de juillet dernier dans le sud de l'île.



L'homme était apparu devant sa victime par deux fois le pantalon baissé, en se masturbant, et allant même jusqu’à la poursuivre à travers son bureau alors qu’elle prenait la fuite. Elle avait bénéficié de 14 jours d’ITT en mai dernier après avoir subi cette agression.



L'exhibitionniste, qui exerce comme huissier de justice, comparaissait ce vendredi devant le tribunal de Saint-Denis, où son affaire avait été délocalisée, dans le cadre d'une reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). à Saint-Denis



Très peu d'informations ont filtré de l'audience depuis ce vendredi matin. En fin d'après-midi et selon nos informations, nous apprenons que le mis en cause aurait été condamné à une peine conséquente de jours-amende.



La victime, quant à elle, s'est apparemment désistée puisqu'elle ne se constituerait plus partie civile, ce qui laisse donc supposer qu’il y aurait eu un accord d'ordre financier entre les deux parties.