Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter tout usage et comportement à risques lors des fêtes du nouvel an, l’achat et la vente au détail, l’enlèvement ou le transport de tout carburant, dans des contenants divers (jerricans, bidons, bouteilles...) sont strictement interdits : du lundi 31 décembre 2018 à 12 h au mardi 1er janvier 2019 à 6 h.