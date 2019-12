Action des gilets jaunes et syndicalistes à Carrefour Canabady pour dire non au travail le 20 décembre

Le 20/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 1160

Gilets jaunes, syndicats, enseignants mais aussi lanceurs d'alerte et citoyens issus du mouvement Extinction Rebéllion restent mobilisés en ce 20 décembre. Ils étaient une quarantaine ce vendredi à se donner rendez-vous au rond-point de la Zac Canabady à Saint-Pierre, avant de se rendre dans la galerie marchande du Carrefour à proximité. Un appel a également été passé à tous les militants de l'île, salariés de public/privé, étudiant, militant climat actuellement en lutte, à venir pour porter un combat contre la vie chère, la réforme des retraites ou la précarité étudiante.



Outre la réforme des retraites du gouvernement, les manifestants ont surtout dénoncé l'ouverture du travail les jours fériés, notamment ce 20 décembre, jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion.



Sur les pancartes ou bannières, on pouvait lire "Non à l'esclavage moderne" ou encore "Métro Boulot Caveau Non Merci !". (Photos: Facebook / Gilet jaune Réunion).