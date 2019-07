Activité cyclonique: la zone perturbée "01/96S" rend les armes

Le 24/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU

Bonjour toutes et tous!

2019 JUILLET 24 11h05le CMRS de la Réunion vient d'émettre un second bulletin concernant qui évolue loin à l'Est Nord-Est de Rodrigues.A 10heures ce matin le système était positionné par le CMRS autour des points 17.0°Sud et 68.8°Est ce qui le placeà 650KM à l'Est Nord Nord Est de RODRIGUESà 1250KM à l'Est Nord Est de PORT LOUISà 1470KM à l'Est Nord Est de SAINT DENIS.la zone perturbée a connu hier soir une courte période plus favorable à son évolution ce qui lui a permis de développer de la convection relativement intense au coeur de sa circulation cyclonique.Ce matin le système reste mal organisé avec plusieurs petits centres et une convection diffuse. La présentation satellite se dégrade.Les vents en altitude deviennent à nouveau défavorables et la température de l'océan décroît à mesure que le système gagne vers le sud. Ces conditions empêchent toute intensification et provoquent même le comblement du système dans les prochaines 24heures.au delà de 24heures la convection résiduelle du système pourrait être reprise par les alizés et venir apporter de l'humidité sur les Mascareignes au niveau des régions exposées au vent.Nous y reviendrons le cas échéant.d'ici ce soir ( voire demain ) je ferai une publication sur les dépressions et tempêtes tropicales ayant été suivies sur le Sud Ouest Indien pendant l'hiver austral au cours des dernières décennies.Sur ce je vous souhaite un excellent mercredi.Cheers,Patrick Hoareau.