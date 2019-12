[Actualisé] De nouvelles perturbations dans les écoles attendues ce vendredi

Comme c''est partie, c''est bon jusqu''au congés de Noël et on remet ça début janvier, et des gens qui donnent des valeurs aux jeunes mal barré inquiétant, on comprend mieux pourquoi ça n''avance pas

Quel déferlement de haine et de conneries ! Comment il sait le 'Fandechichoune" (qui devrait réviser son provençal : c'est "Fan de chichourle" : textuellement "Enfant de jujubier". Mais bon, chacun fait comme il veut et se pseudonomme comme il l'entend, y compris avec des fautes...) que les grévistes se déclarent en arrêt maladie ? Il a des preuves ? Des infos propres à lui-même ? Ou des "impressions" opportunes pour servir son acrimonie ? Et le "Dederun" ? Faire la grève c'est incompatible avec le fait de donner des valeurs ? Défendre ses intérêts et ses convictions c'est amoral ? Illégal ? illégitime ? Nos aïeux sont morts pour ces valeurs, et grâce a eux tous les travailleurs ont eu la sécu la journée de huit heures, le repos dominical, les congés payés et les mômes de huit ans ont arrêté de bosser dans les mines. Et "Modeste" ? Faire grève devrait ensuite conduire à se priver de vacances ? Perdre le boire et le manger ? Ne pas faire de cadeaux à ses enfants ? Déserter le réveillon de Noël ou la messe de minuit ? Quel rapport ? Il le sait Modeste que les grévistes perdent leurs journées de salaire ? Vraiment n'importe quoi ! Que de la bile acide et inutile. Et "Kersauson de (P.)", il vaudrait mieux qu'il ne soit pas armé celui-là ! Il y avait les mêmes à Kigali en 1994 sur les barrages avec des machettes qui attendaient les "cafards". En 1975 à Phnom-Penh ils avaient des kalachs et envoyaient les enseignants, les médecins et les fonctionnaires dans les rizières pour les plomber.Tout ce venin est à vomir. Elle est belle "l'île du vivre ensemble" ! Sous la plage les pavés ... enrobés d'une substance brune !