[Actualisé] De nouvelles perturbations dans les écoles attendues jeudi et vendredi

Le 11/12/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 3374

Les mouvements sociaux continuent et avec eux leur lot de perturbations dans les services publics. C'est notamment le cas dans les écoles car rappelons que le corps enseignant est, dans sa très grande majorité, contre le projet de réforme des retraites qui lui serait particulièrement défavorable. Localement, les mairies font le point en prévision des journées du jeudi 12 et du vendredi 13 décembre.

Saint-Pierre : Suite au mouvement de grève prévue les jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019, des perturbations sont à prévoir quant à l’accueil des enfants dans les écoles :

ALFRED ISAUTIER, ALICE PEVERELLY, AMBROISE VOLLARD, CHARLES CROS, EDITH PIAF, EVARISTE DE PARNY, GEORGES BRASSENS, HENRI LAPIERRE, INDIRA GANDHI, IRIS HOARAU, JACQUES PREVERT, JEAN ALBANY, JEAN MOULIN, LECONTE DE LISLE, LISLET GEOFFROY, LOUIS PASTEUR, LOUISE MICHEL, RAYMOND MONDON, PIERRE LAGOURGUE.



---------------



Etant donné le nombre important d’écoles concernées par ces intentions de grève d’enseignants, la Ville de Saint-Pierre informe les parents qu’elle ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil dans ces écoles. Cependant, la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne seront assurées normalement sur toutes les écoles de la commune. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



---------------



La Possession : Suite au mouvement de grève annoncé le jeudi 12 décembre, nous demandons aux parents d’élèves de se tenir informés de l’évolution de la situation sur notre site www.lapossession.re.

VILLE : La ville n’est pas en mesure d’assurer le service minimum Pas de restauration scolaire. Pas de périscolaire matin et soir. Le transport scolaire ne sera pas assuré.



CRECHE : Les structures Petites Enfance du CCAS sont susceptibles de connaître également des perturbations. Les parents sont invités à se renseigner auprès de l’équipe avant de confier leur enfant. Les directions se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :

Ile aux enfants : 0262 35 05 74

Raisin Marine : 0262 34 65 60

Lou Kasyet : 0262 44 74 42

Zarlor : 0262 44 74 41

Centre de l’enfance Alice Pévérelly : 0262 44 74 40



Nous invitons fortement les parents à s’assurer de la présence des enseignants avant de déposer les enfants compte tenu de la forte hausse d’intention de grève entre 100% et 80%.

Saint-Joseph : En raison du mouvement de grève national prévu le jeudi 12 décembre 2019, la Commune de Saint-Joseph informe les parents d'élèves de toutes les écoles de la Ville que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront être assurés.

Par conséquent, nous invitons l'ensemble des parents à prendre leurs dispositions, le service minimum ne pouvant être assuré dans aucune école.



---------------



Le point sur les transports scolaires dans l’Ouest pour ce jeudi 12 décembre

Les parents d’élèves des communes du Territoire de la Côte Ouest sont informés que les transports scolaires fonctionneront normalement ce jeudi 12 décembre 2019 sauf pour les écoles maternelles, élémentaires et primaires de La Possession et de Saint-Paul.



Il est demandé aux familles concernées de prendre leur disposition.



---------------



Saint-Paul : Suite au préavis de grève nationale, relayée à La Réunion, la ville de Saint-Paul communique les modalités d’accueil dans les écoles pour ce jeudi 12 décembre 2019.



Le service de restauration scolaire sera maintenu pour les élèves présents. Concernant l’activité périscolaire, il faut vous rapprocher de l’association présente au sein de votre établissement. Rapprochez-vous également de votre structure d’accueil pour les crèches.



Pour chaque école élémentaire, maternelle, primaire mais aussi privée , les parents sont invités à s’informer directement auprès de leurs établissements respectifs.