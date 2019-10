[Actualisé] Panier alimentaire et droit d'alerte pour les consommateurs: Les annonces de Macron

Le 24/10/2019 | Par N.P | Lu 2416

Emmanuel Macron a continué de décliner ses mesures pour lutter contre la vie chère en Outre-mer. C'est devant les citoyens tirés au sort de l'Observatoire des prix qu'il a révélé deux nouvelles mesures.