Adaptation de l'offre du réseau Car Jaune à compter de lundi sur l'ensemble de l'île

Le 20/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 200

Le réseau Car Jaune revoit son organisation à compter de lundi. Des aménagements horaires seront mis en place sur l'ensemble du réseau compte tenu des restrictions des déplacements suite à l’épidémie de COVID-19. Retrouvez ci dessous les horaires de départ valables du lundi au dimanche compris, jusqu’à nouvel ordre :

Conformément au décret ministériel, la montée des voyageurs se fait désormais par les portes arrière du véhicule. La vente de tickets à bord des véhicules étant suspendue, nous invitons les voyageurs à acheter leur titre de transport :- Avec l’application M-Ticket Car Jaune ;- Sur la E-Boutique muni de leur carte yPass via le site internet carjaune.re ou l’application Car Jaune ;- Aux points Info/Vente du réseau (Leurs horaires d’ouverture vont également être adaptés à compter du 23 mars 2020. Toutes les informations sur notre site internet www.carjaune.re ).L'intensification des mesures de nettoyage se poursuit avec la désinfection quotidienne de l'ensemble des véhicules.Les équipes du réseau Car Jaune restent mobilisées pour accompagner et informer les voyageurs au fur et à mesure de l'évolution de la situation.