Adaptation des modalités d’accès aux déchèteries pour les professionnels à partir du 21 avril

Le 21/04/2020 | Par TCO | Lu 69

Afin de lutter efficacement contre l’épidémie de dengue en cours à La Réunion, certaines de nos déchèteries seront également accessibles aux particuliers dès ce mardi 21 avril. De ce fait, nous avons dû adapter les modalités d’accès pour les professionnels.



Si vous êtes un professionnel de l’Ouest, voici la marche à suivre.

Les déchèteries dédiées aux professionnels à partir du mardi 21 avril sont :



Zone Artisanale (Le Port)

Étang (Saint-Paul)

Capucines (Trois-Bassins)

Pointe des Châteaux (Saint-Leu) Elles vous accueillent du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 12h30 à 15h15.



À noter : Seules les déchèteries de l’Étang (Saint-Paul) et de la Pointe des Châteaux (Saint-Leu) peuvent réceptionner vos déchets de placoplatre.







Cas n°1

Vos apports seront toujours acceptés sur le site initialement prévu.

Vous devrez, comme convenu, présenter obligatoirement votre autorisation d’accès (confirmation reçue par mail ou téléchargeable au format pdf sur l’appli web).



Cas n°2

Vous devrez apporter vos déchets sur les 4 sites dédiés aux professionnels (indiqués plus haut).

Et ceci, selon les mêmes modalités de prise de rendez-vous en ligne sur la nouvelle appli web RézAPro.

Si vous avez déjà réservé des rendez-vous au-delà du 20 avril (confirmés) via la nouvelle appli web RézAPro Pour tout nouveau rendez-vous à compter du mardi 21 avril :Cet aménagement du dispositif permettra de mieux fluidifier la circulation des usagers en déchèterie, professionnels et particuliers, et de maintenir des gestes barrières.Nous vous remercions pour votre compréhension en cette période de crise.