Aérien: Ewa Air s'offre deux ATR 72-600

Le 30/12/2018 | Par N.P | Lu 896

Il s’agit des "deux premiers avions de ligne de l'histoire à appartenir de manière pleine et entière à une compagnie aérienne mahoraise". Ewa Air, filiale d’Air Austral, a acquis vendredi deux ATR 72-600. L’accord s’est conclu au siège social du constructeur ATR à Toulouse en présence de Marie Joseph Malé, président directeur général d'Air Austral et président de Ewa Air, et d’Ayub Ingar, directeur général délégué de Ewa Air.



Une "acquisition inédite" de ces deux appareils immatriculés à Mayotte par la DGAC, s’est félicitée la direction.



Les deux avions ont pris le départ direction Mayotte samedi matin. Le premier à 9h15 et le second à 9H25 pour une arrivée lundi 31 décembre sur le tarmac de Pamandzi à partir de 11h25. Un vol de convoyage en plusieurs étapes, Malte et Assouan, Addis Abbeba et Dar Es Salam.