Aéroport Roland Garros: Contrôle sanitaire renforcé des passagers

Puissent vos informations vraies ! On nous a tellement habitués à dire ceci et faire celà ! Nous comptons sur la presse pour nous informer, sans complaisance et surtout qu'aucun de ces nouveaux arrivants n'échappe au confinement obligatoire !

Enfin. Quinze jours de retard au minimum puisque le premier cas chez nous date du 11 mars. Et qu’on avait tous vu à la télé que les gens revenus de Chine étaient confinés dans des centres. c’était pourtant plus facile a mettre en place ici.

5. muppets le 31/03/2020 09:36



Mesure trop tardive, merci M. le préfet et vos incompétents de l'ARS, et c'est pour quand les masques? pour la fin de l'épidémie ?



Guignols, vous paierez vos fautes plus tard, car on oubliera pas