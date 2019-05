Aéroport Roland Garros : Le trafic régional en hausse, l'axe Réunion-Métropole recule

Le 28/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 129

L’aéroport Roland Garros a accueilli 2,6% de passagers en moins qu’en 2018, au cours des quatre premiers mois de l’année. Il comptabilise tout de même 731.199 voyageurs ayant atterri à La Réunion. En cause : la baisse d’activité sur l’axe Réunion-Métropole. Mais le trafic régional lui est en hausse, notamment vers Mayotte, Les Seychelles, Madagascar ou l’Afrique Du Sud.

La baisse de l’activité amorcée fin 2018 sur l’axe métropole-Réunion s’est confirmée en ce début d’année (-4,5%). Elle concerne aussi bien les lignes entre les aéroports parisiens et Roland Garros que la ligne Réunion-Marseille, alors que XL Airways a suspendu la desserte de notre île en février. Le recul sur les quatre premiers mois est également alimenté par la baisse du nombre de passagers en transit (-45,3%), en raison de la réduction des activités de Corsair dans l’océan Indien.



Le trafic régional s’inscrit en revanche en hausse (+1,3%), avec des évolutions contrastées. Le nombre de passagers recule sur Maurice (-2,4%) et les Comores (-6,5%) mais progresse sur les autres lignes : +4,1% sur les Seychelles, +8,4% sur Mayotte, +5,7% sur Madagascar et +16,6% sur l’Afrique du Sud. L’activité sur le long-courrier international vers l’Asie reste très dynamique en ce début d’année, enregistrant une progression globale de 8,2%. La hausse s’établit à +1,5% sur Bangkok, +10% sur Guangzhou (Canton, Chine) et +28,1% sur Chennai (Inde).



Les tonnages du fret en baisse



Dans le secteur du fret, les tonnages sont en baisse de 1,9%, (8 905 tonnes) au cours des quatre premiers mois de l’année. Les importations diminuent de 1% alors que les expéditions reculent de 4,6% par rapport à la même période de 2018, qui avait vu des opérations cargo exceptionnelles.



Pendant le seul mois d’avril, 176 623 passagers ont été accueillis à l’aéroport Roland Garros (-2,7%), recul essentiellement lié à celui de l’activité sur l’axe métropole-Réunion (-4,4%). Le trafic régional s’est en revanche montré dynamique (+5,9%). Si le nombre de passagers a reculé sur les Seychelles (-14,7%) et les Comores (-28,8%), toutes les autres destinations affichent des progressions significatives. L’activité a augmenté de 4,8% sur la ligne RéunionMaurice, deuxième composante principale de l’activité de la plate-forme, après les lignes métropole-Réunion. Ce mois d’avril est également marqué par le début des opérations régulières d’Air Austral entre Saint-Denis et l’île Rodrigues.



Madagascar a le vent en poupe



La hausse s’élève à 9,2 % entre Roland Garros et les aéroports malgaches. Six destinations de la Grande Île ont été desservies au départ de La Réunion en avril : Tananarive, Nosy Be, Tamatave, Tuléar, Sainte-Marie et Fort-Dauphin. Le trafic a également progressé de 4,8% sur Mayotte et de 35% sur l’Afrique du Sud.



Sur les lignes long-courrier vers l’Asie, le nombre de passagers a fortement augmenté (+71,5%) entre Roland Garros et l’aéroport de Chennai (Inde) alors qu’il est en léger recul sur Bangkok (-2,3%) et en baisse de 29,7% sur Guangzhou. Le nombre de passagers en transit baisse pour sa part de 76,6%, à 1 069 passagers uniquement comptabilisés sur les vols d’Air Madagascar entre Tananarive et Guangzhou.



Enfin, sur le mois d’avril, 2 157 tonnes de fret aérien ont été traitées à l’aéroport Roland Garros. L’activité est en recul de 7%. La baisse s’établit à 6,5% sur le fret débarqué et à 8,4% sur les exportations.