Affaire Mogalia – Mogamat : La décision rendue le 3 septembre

Le 16/07/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 187

La décision de la cour d’appel devait tomber ce mardi. Ce sera finalement pour le 3 septembre. Les frères Osman et Sulliman Mogalia avaient saisi la chambre d’instruction après avoir mis été mis en examen pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts. Ils tentaient de faire annuler la procédure.



C’est leur frère Osman Mogalia qui est à l’origine de la procédure. Il les accuse d’avoir, en 2006, racheté ses parts de leur société Mogamat pour 2 millions d’euros alors qu’elles en valaient 10 millions. Les deux hommes d’affaires auraient donc menti sur le chiffre d’affaires de la boîte.



Si la mise en examen est maintenue, ils risquent d’être renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ils sont soupçonnés d’avoir tenu une deuxième comptabilité secrète afin de cacher une partie des recettes. Pour le parquet de Saint-Denis, les suspects auraient détourné de l’argent régulièrement ; une partie ayant été saisie à leurs domiciles respectifs.



Il est possible que les frères Mogalia aient à verser plusieurs millions d’euros de dédommagement à la société.