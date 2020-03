Commentaires (35)

1. que dire le 26/03/2020 12:34

Les soutiens lâchent un par un , monsieur le Préfet prenez la main sur l'ARS dont la direction est manifestement bonne à rien

2. JANUS le 26/03/2020 12:57

Effarant ce courrier de la Direction du CHU ...



Cela nous montre une fois de plus les mensonges de la Direction de l'ARS ...



Incompréhensible que ces trois personnages puissent rester à la tête de l'ARS dans une situation de "guerre" ...



Incompréhensible et criminel ...

3. Diktator le 26/03/2020 13:00

Ah ces glands de l'ars... Qu'on les mute tous à St Pierre et miquelon.. La doucette.. Chieze.. Billot.



Merci au camarade de collège Calenge pour les précisions..

4. nono le 26/03/2020 13:17

Faut porter plainte pour crime contre l"humanité !

5. zanatany le 26/03/2020 13:23

Journaliste ?

Sais plus très bien si c'est de l'information d'attaquer sans arrêt ceux qui sont visés d'office et faire encore de la politique…

Comme J TILLIER pour l'ARS ou NASSIMAH puis plus rien…

faut peut être informer sur le fait de pas sortir et de se protéger quand on doit sortir un moment une fois tous les 3 jours par exemple ?

Quand on voit en faisant des stats que les USA vont nous dépasser en nombre de morts d'ici 2 jours, que des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grande Bretagne bientôt qui voulaient pas faire comme nous maintenant nous suivent…

Proportionnellement, la France avec en plus un système ou MMES et MR les soins sont gratuits s'en sort pas mal !

6. IMPORTANT le 26/03/2020 13:35

Vitamine C (Laroscorbine en IV): rémission plus rapide et moins de séquelles. Une littérature scientifique est désormais disponible:



https://nypost.com/2020/03/24/new-york-hospitals-treating-coronavirus-patients-with-vitamin-c/



https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/hospitals-treating-coronavirus-patients-vitamin-21750122



https://nypost.com/2020/03/18/coronavirus-patient-on-hellish-ordeal-i-was-screaming-for-mercy-and-praying-to-god/



https://youtu.be/z7oBkDPwPOI



https://www.globalresearch.ca/three-intravenous-vitamin-c-research-studies-approved-treating-covid-19/5705405



https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533



https://thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930127-2&fbclid=IwAR0zVrkVwavW8pqZATn6E07ufnEwOLsu7D_qpHnDmmj9_6qBzVSMb3eJw_M

7. CAJAOP le 26/03/2020 13:39

Ça s'appelle mettre les points sur les i

8. DAN RUN le 26/03/2020 13:57

" La direction du CHU " , manière pour le directeur CHU nord , de ne pas se tremper , en cas de bezemen dans la cour patel i pète , une fois que cette crise sanitaire terminée .



Jules Renard Artiste, écrivain (1864 - 1910)

Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.

9. Kaskavel le 26/03/2020 14:04

C'est clair , net et précis !!!

10. yabos le 26/03/2020 14:18

Chacun se refile la patate chaude. Comme c'est facile.

11. Pas moi... le 26/03/2020 14:41

C'est pas moi c'est l'autre...

Responsable mais pas coupable...





12. kersauson de (p.) le 26/03/2020 14:46

bon ils sont PERIMéS

on peut passer a +URGENT ???

ou on continue a se gratter le trou du Q ????



ya pas d URGENCES ? au lieu de blabla

AGISSEZ BANDE DE COUYONS: du prefet a ARS et CHU ..

13. YESORNO le 26/03/2020 14:59

C'est juste INCROYABLE que La doucette soit encore à ce poste de directrice de l'ARS alors qu'elle a prouvé son INCOMPETENCE notoire pour traiter cette épidémie du COVID 19 et celle de la DENGUE. On est en droit de se demander par qui est-elle soutenue ? Par le Préfet, par le ministère de la Santé ?

Dès sa prise de fonction en Sept 2018, elle avait déclaré "vouloir travailler avec le même souci qui m'a toujours animé : dans le pragmatisme et dans l'action". A ce jour, force est de constater tout le contraire c-à-d APRAGMATISME et INACTION

14. Hospitalier le 26/03/2020 15:07

Mi défend pas calenge mais pour une fois li na raison pesse ladoucette La t*** y gagne pas fait son travail elle y accuse les autres au lieu elle y apporte une autre solution ? Na longtemps stock La Le La Te demande La etre utilisé. L'unique et seule responsabilité c'est l'ars et ladoucette

15. MARDE le 26/03/2020 15:07

ben voyons à croire tous les infos pourquoi le ministère de la santé y enquête pas plus sur ce sujet que M. JJT du Jir y dénonce depuis longtemps déjà y a t-il une complicité réciproque de tous ces gros zozos à la tête de ce zistoir hein! pourquoi persister à ce dédouaner sur les autres au lieu de faire profil bas et de reconnaître une faiblesse de cette agence foutord! tous ces conneries chick, cible manquée, démoustications des abeilles et autres véhicules non adaptés à ces travaux, dengue et j'en passe à aujourd'hui trop c'est trop surtout à prendre des réunionnais, le corps médical et para médical pour des imbéciles "ki tout nu".......

16. Ouais... le 26/03/2020 15:11

Et donc,en tant que directeur,il n a aucune responsabilite. Ce qui est inquietant , c est qu on en soit toujours en train de pointer des responsables , ca signifie qu il n y a pas de solution...

17. Choupette le 26/03/2020 15:27

Enième cas de Dengue dans mon quartier à Saint-Paul. Les gars de l'ARS sont passés ce matin. Sans masques, bien évidemment. Que les gants.



Ce quartier qui se situe derrière la mairie est laissé à l'abandon par le maire depuis sa prise de fonction. Les espaces verts ne sont pas entretenus par les services de la mairie dans cette rue (J. B. Rousseau) et pullulent de moustiques.



Bientôt, les arbres vont pousser en plein milieu de la chaussée.



Mais ça ne dérange pas ce bientôt futur ex-maire de faire gueuler dans un micro qu'il aime la propreté. Juste le dernier jour avant le premier tour, une équipe est soi-disant passée, a passé 20" sur un demi-pied de fatak et s'est encouru rejoindre les autres.

18. Touc le 26/03/2020 15:50

Chacun se renvoie la balle.les erreurs sont partagées. Quand on voit que ces masques moisis apparaissent à la une dans les médias en métropole. Autorité sanitaire défaillante.à la Réunion.

19. martin lane le 26/03/2020 15:55

Ladoucette " pas au courant", le CHU,, pas responsable, le prefet " pas concerné"

Reste : A quoi sont-ils payés ?

Un Mistal, refoulé par toute la zone OI vient-il chargé de masque, de protection intégrale pour les 1ere lignes de nos soignants et de gel hydroalcoolique , où juste pour contaminer un peu plus ?

20. Pre4you le 26/03/2020 16:12

Alors quand j''entends certains défendre les indéfendables

Soit vous êtes de connivences avec leur façon d''agir...soit zot yeux lé bouchés.

Cette crise sanitaire c''est pas comme si c''est tombé du ciel subitement.

21. Kiki le 26/03/2020 16:26

Je vois la mairie ; tout a côté en face de la police municipale il y a un cabinet médical qui a été cramé.... ds les environnements y a plutôt des maisons individuelles... de quel quartier parlez-vous ???

22. THOR le 26/03/2020 16:46

En tout cas le Pdt lui il a un bon masque.....faites ce que l'ARS vous dit ne faites pas ce que je fais (port du masque inutile pour la population sauf si on choppé le virus....) suivez le lien.



https://francais.rt.com/france/73174-premiere-apparition-masquee-emmanuel-macron-a-rebours-communication-gouvernementale

23. Frigidaire le 26/03/2020 17:01

Comment des services d'un CHU peut stocker des éléments pourris ? Ce n'est pas l'ARS mais bien des personnes gérant le stock du CHU qui sont MAUVAIS.

Peut-être que ces personnes veulent la peau de la directrice de l'ARS parce qu'elle les engueule ?

24. nono le 26/03/2020 17:23

Ils fermeront l'aéroport quand nous seront tous infectes à la Réunion

25. la marque le 26/03/2020 17:27

22.Posté par THOR



Ouais et c'est du 3M

Normal quand on est le chef...lol

26. Domino le 26/03/2020 17:54

Oye pour un directeur CHU c est minable de lâcher cela, il est complice avec Arrrrs. Cela ne l'a pas inquiété, ils nous gèrent, ils nous gèrent....

Pu rien le cool

27. GIRONDIN le 26/03/2020 18:10

Blablabla



Qui assure le stockage, en vraie ?





28. Carol MARTIN le 26/03/2020 18:33

ce qui a été oublié lors de la decouverte de ces masques moisis et pourris c est que ceux ci ont été triés et malgré cela les masque qui ont été gardés et en soit disant bon état sont tous atteint par la moisisure plusieurs infirmiers sont maintenant malades en raison de ces faits !!! qu ils disent la verite les uns et les autres !!!

29. AdSoignant974 le 26/03/2020 18:44

Les deux aussi coupables , l'un comme l'autre doit démissionner ou se faire muter...car bientôt de belles casseroles vont voir le jour ... et là !!! ils vont pas apprécier ce dur moment....

30. tony le 26/03/2020 19:01

SIGNEZ

https://www.change.org/p/d%C3%A9mission-de-la-directrice-de-l-ars-de-la-r%C3%A9union

31. SOLIDAIRE le 26/03/2020 19:03

Je suis allé faire mes courses au supermarché dans l'Est. J'ai été surpris de voir des charriots traînés sur le parking avec des gants usagers à l'intérieur. La distanciation dans les rayons n'est même pas respectée. Les salariés du magasins ne respectaient pas la distanciation eux même, des gens toussaient sans adopter le geste barrière. J'ai le regret de ne pas avoir emmener mon tél pour prendre des photos. A ce rythme, la contamination sera très rapide à la Réunion. Les gens oublient que nous sommes une petite île avec des moyens médicaux limités. Les gens vont au magasin pour acheter 2 paquets de mouchoir, et 3 packs de yaourt, et 2 paquets chips. Je ne comprends pas !

32. L'Ardéchoise le 26/03/2020 19:09

Quand on lit un autre article qui parle du refus par la pharmacie du CHU d'une énorme quantité de masques il y a peu, on peut se poser pleins de questions sur la gestion de ce CHU ...

Pas triste de lire aussi toutes les Unes et les articles de plein de médias de métropole sur le sujet !

33. DIDIER NAZE le 26/03/2020 19:53

Euh...😕😯 mais qui dit VRAI dans tout ça ?!!😨😦.....le directeur du CHU avait refusé une offre de 500.000 de masques pour un motif futil. ...Affaire des masques périmés : Le directeur du CHU renvoie la responsabilité sur l ARS....je ne fais que cité les deux titres de Z INFOS....😨😕😲....



La vérité est....sûrement AUTRE.....C est désolant d en arriver a là. ....😟😳😶....

34. Rohinga le 27/03/2020 11:43

Soit disant des masques périmés

Mais nous sommes vraiment des assistés.

Car beaucoup pays Africains auraient bien aimé avoir ces fameux masques périmés.

Le Covid 19 .est devenu un commerce