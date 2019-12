Affaire du corbeau : L'ancien procureur Muller blanchi par la Cour d'appel de Paris

Le 17/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 141

En juin 2018, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris avait condamné Philippe Muller, l'ancien procureur du tribunal de grande instance de Saint-Denis, pour injures publiques à 1.000 euros d'amende avec sursis, un euro de dommages et intérêts à payer à François Thévenot, ancien vice-procureur de Saint-Pierre et représentant de l'Union syndicale des magistrats (USM). En outre, Philippe Muller devait s'acquitter de 2000 euros de frais de justice.



On lui reprochait d’être le corbeau à l’origine de l’envoi d’un mail anonyme sur toutes les boîtes électroniques des magistrats et fonctionnaires de la cour d’appel de La Réunion dans lequel il s’en prenait à un vice-procureur, représentant de l’Union syndicale des magistrats (USM) qui avait demandé sa mutation. Soit environ 200 personnes.



Ce message anonyme avait été envoyé du télécopieur du parquet du TGI de Saint-Denis et compilait plusieurs articles de presse datant de la fin des années 1990 concernant François Thévenot. Dans un précédent poste, il avait été mis en cause dans une affaire de mœurs, mais n'avait pas fait l'objet de poursuites. "Voilà qui est François Thévenot", disait le message.



Le 31 octobre dernier, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt acquittant totalement l'ancien procureur.



Tout ça pour ça, serions-nous tentés de dire. L'affaire avait à l'époque fait grand bruit. La presse locale en avait fait des pages entières, relayée par de grands titres nationaux.



Combien on parie que l'information ne fera même pas trois lignes dans tous ces journaux?