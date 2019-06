Agir pour l’emploi

Le 26/06/2019

Construire une société plus juste dans laquelle chacun peut trouver sa place et s’épanouir est une priorité. L’enjeu aujourd’hui est d’accompagner au mieux les réunionnais afin qu’ils disposent des clés de la réussite et de l’autonomie.

Donner à chacun les clés de la réussite La collectivité a repensé ses dispositifs afin de mieux répondre aux aspirations des réunionnais et renforcer ses actions pour le développement de l’activité. L’objectif : une société dans laquelle chacun trouve sa voie.





L’accès à l’autonomie et l’accès à l’emploi passent par la maîtrise des compétences clés : lecture, écriture, calcul.

La collectivité entend accompagner les Réunionnais à chaque étape ; depuis la maîtrise de ces savoirs de base, jusqu’à l’accès à une qualification et à l’emploi, garant de meilleures conditions de vie :



➜ À accompagner les plus fragiles vers l’autonomie

➜ offrir une nouvelle voie aux personnes en situation de décrochage ou ayant rencontré une embûche durant leurs parcours

➜ soutenir les projets personnels et professionnels



En 2019, la collectivité poursuivra l’accompagnement de ce public fragilisé à travers des dispositifs tels que les cases à lire ou encore les ateliers compétences clés et s’engage par ailleurs à donner accès, au titre du PACTE, avec près de 4500 places de formations supplémentaires en 2019, en complément des 5 000 places de formations à destination des demandeurs d’emplois réalisées par la Région chaque année.



Zoom sur

LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES CLÉS

Afin de garantir à chacun l’acquisition des compétences clés (lecture, écriture, calcul), requis indispensable pour une insertion professionnelle durable, la Région déploie plusieurs dispositifs, parmi lesquels :



➜ Les cases à lire (38 sur l’île) accueillent chaque jour les bénéficiaires dans des structures de proximité autour d’activités ludiques et pédagogiques. L’objectif : gagner en autonomie et mieux appréhender le quotidien (lire un courrier, remplir un chèque...), ou se préparer à intégrer par la suite un parcours de formation.



+ D’INFOS :

Direction de l’Égalité des chances 0262 94 46 04



➜ Le programme « compétences clés en situation professionnelle »



Ce programme vise à encourager la consolidation des savoirs de base en permettant à tout individu de maîtriser un socle minimum de connaissances et de compétences par le biais de l’apprentissage d’un métier.



+ D’INFOS :

La droit à une seconde chance

Parce que décrocher n’est pas une fatalité, la collectivité accompagne chaque année les réunionnais en situation de décrochage scolaire ou encore les personnes en situation de chômage à la suite d’un accident de la vie. Afin de leur permettre de réintégrer un parcours de formation, quel que soit leur niveau, et ainsi accéder à l’emploi.

L’ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE (E2C) L’école (4 sites sur l’île) soutenue par la Région accueille des jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme en situation de décrochage. Près de 200 jeunes bénéficient actuellement d’un accompagnement et suivent une formation visant l’insertion professionnelle par la suite.



Plus de 50 % du temps de formation se déroule en milieu professionnel et permet ainsi aux jeunes de se préparer au mieux au monde de l’entreprise. L’E2CR s’appuie sur un réseau solide de près de 3 000 professionnels réunionnais de divers secteurs. Forte de ce réseau, elle est devenue en l’espace de 8 ans une véritable passerelle vers l’emploi pour les jeunes qui la fréquentent.



CONTACT : E2C RÉUNION 0262 72 15 89

LE RSMA La Région prend en charge des formations organisées pour les jeunes volontaires du RSMA (18 à 26 ans, non diplômés qui ne s’inscrivent plus dans le système scolaire traditionnel) dans différents corps de métiers (Travaux Publics, Bâtiment, transport routier, Sécurité, Restauration, Mécanique auto...). L’originalité du RSMA : l’association d’une formation citoyenne, militaire et professionnelle.



Les parcours varient et peuvent être de 6, 10 ou 12 mois. Au terme de leur année au SMA, la quasi-totalité des jeunes obtiennent un diplôme spécifique qui sanctionne leur formation : le Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI).



+ D’INFOS : DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 0262 92 47 50





LA FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL



Afin de favoriser l’intégration sociale des détenus, lutter contre la récidive, et les accompagner vers une réinsertion hors milieu carcéral, la collectivité participe au financement (Région, État, Europe) de la mise en place d’actions de formation dans les trois centres de détention de La Réunion. Ainsi, dans le cadre d’un partenariat construit avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Réunion (SPIP) des formations telles que les formations de savoirs de base, certifiantes ou qualifiantes (CAP et titre professionnel) sont proposées.





Zoom sur

LE PACTE, UN AVENIR PROFESSIONNEL POUR TOUS



La priorité : ouvrir l’accès à l’emploi à ceux qui en sont les plus éloignés. Le Pacte, signé en avril dernier entre le Président de Région et le Préfet de La Réunion représente une enveloppe de 253 M€ de l’État (2019-2022) pour La Réunion, pour le déploiement de formations spécifiquement à destination des personnes non qualifiées.



Parmi les objectifs :

➜ Remotiver les personnes en décrochage et donner les qualifications et compétences aux jeunes et aux demandeurs d’emplois peu ou pas qualifiés.



➜ répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Ainsi, des parcours personnalisés de formation allant de l’amont de la qualification jusqu’à l’obtention de la qualification sont déployés, en intégrant des possibilités de parcours en mobilité. Des parcours spécifiques en faveur des personnes porteuses de handicap sont également mis en place afin de les accompagner vers l’emploi.



LE PACTE 2019 :

➜ 43 millions d’€

➜ près de 4500 places de formations supplémentaires pour les demandeurs d’emploi

➜ 253 M€ dédiés à la formation des demandeurs d’emploi



+ D’INFOS :

