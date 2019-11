Agression mortelle d'un gramoune: Le 5ème suspect arrêté à Angers et écroué à Domenjod

Le 12/11/2019 | Par Bérénice Alaterre | Lu 1238

En octobre 2018, un gramoune était violemment agressé devant le casino de Saint-Pierre, il avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Cinq suspects étaient identifiés, dont l'un était parti chez sa mère à Angers peu de temps après les faits. Il a été arrêté mardi, ramené dimanche à La Réunion, et déféré hier après-midi devant le juge d'instruction puis écroué à Domenjod.

Le 18 octobre 2018, un gramoune était agressé devant le casino sur le front de mer de Saint-Pierre. Jeté à terre et frappé, il avait été laissé sur le carreau par ses agresseurs, qui s'étaient enfuis avec sa sacoche. Quelques jours plus tard, le gramoune était décédé d'une embolie pulmonaire causée par l'agression.



Les caméras de surveillance ainsi que l'usage de la carte bleue du vieillard avaient permis d'identifier et de localiser les suspects. Les enquêteurs de la sécurité départementale avaient arrêté trois suspects, puis un quatrième, tous quatre mis en examen et placés en détention provisoire. Deux d'entre eux ont été remis en liberté depuis, sous contrôle judiciaire.



Le cinquième suspect, âgé de 23 ans, avait pris l'avion peu de temps après l'agression, pour s'installer chez sa mère, à Angers. Selon son avocate, le jeune homme est parti alors qu'il ne savait pas que l'agression avait coûté la vie au gramoune, il serait parti en quête d'un meilleur travail. Pour la justice, il était en cavale, et a été placé en détention provisoire à Domenjod, après avoir été, comme ses comparses, mis en examen pour "vol avec violence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner".