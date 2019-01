Agriculture: L'ADEFAR mobilisée sur le parvis des Droits de l'Homme pour une durée illimitée

Ils ont marché 150 km. Des membres de l'ADEFAR (association de défense des éleveurs de La Réunion) ont entamé début décembre un parcours en 20 étapes à travers l'île pour rencontrer la population. Le but : défendre un modèle agricole sain, sans produit chimique. L'arrivée s'est faite ce vendredi sur le parvis des Droits de l’Homme de Saint-Denis. S'en est suivi un hommage aux éleveurs décédés et ruinés.L'action se poursuit désormais sur place. Quatre marcheurs et un responsable logistique ont été installés pour une durée illimitée, toujours dans une volonté de sensibiliser la population à leur combat. L'occasion d'évoquer les problématiques touchant les élevages, notamment le "scandale sanitaire" de la leucose bovine . Des courriers aux différentes associations ont également été déposés. "Comment expliquez-vous ce non-respect de la réglementation par le GDS ? A quoi servent les vétérinaires conseil du GDS s’ils ne remplissent pas leur mission de surveillance sanitaire ?", questionnent notamment l'ADEFAR.L'association fait part de témoignages recueillis lors de ce tour de l'île. Concernant la Sicalait, elle indique : "Un éleveur laitier témoigne : après la dermatose nodulaire (maladie animale introduite dans son cheptel d’origine), celui-ci a été contraint d’accepter la livraison d’une génisse de la Sicalait, en guise d’indemnisation. Il a reçu en prime, 4 maladies animales, inexistantes dans son cheptel : la LBE (leucose bovine enzootique), l’IBR (rhinotrachéite infectieuse bovine), la BVD (Diarrhée Virale Bovine), la chlamydiose… Après une expérience de plus de 40 ans dans l’élevage laitier, il est convaincu que la consommation de lait de son propre élevage est à l’origine des problèmes de santé au sein de sa famille. Le comble pour cet éleveur laitier réunionnais : il ne boit plus du lait !"L'association indique en outre avoir été interpellée par un autre éleveur laitier pour lui donner ses résultats d’analyse de prophylaxies 2018/2019. Elle relaye : "Sur 52 animaux analysés, 45 d’entre eux sont contaminés de la LBE. Son propre commentaire est le suivant : 'lé vrai, mon cheptel lé malade, et que nou lé entrain empoisone domoun'. Attention : le laboratoire départemental de la Réunion n’a plus d’agrément pour les analyses sur la LBE. Par conséquent, ces analyses prélevées à la Réunion par le vétérinaire sanitaire local, ont été faites en métropole".Autre témoignage relayé : "Un chauffeur d’un camion d’équarrissage témoigne : les cadres du GDS voyagent souvent en métropole et 'nous koné pas pou koué. Moins lé byin protégé pour alé trap carcasse zanimo mort : combinaison, masque… mé le fait de colek zanimo d’un élevaz à in autre, i contamine le bann zélevaz'".thématique la Sicarévia/qualité de la viande, dans l’après midi : échange avec la population.thématique Chambre d’Agriculturethématique contaminations animales et contaminations humaines ; dans l’après midi : pièce de théâtre "Anlèr Piton" jouée par la compagnie Lolita MONGA (maronaz dan listwar la Réynion), à partir de 17h00.