Agriculture et pêche: Nouvelles modalités de vente de produits frais locaux

Le 02/04/2020

Les professionnels du secteur agricole, de la pêche et de l’aquaculture ont modifiés leur mise sur le marché de denrées alimentaires. Les détails dans ce communiqué de la Préfecture :

la commande directe en ligne de produits frais diversifiés (fruits et légumes, poisson frais et transformé, pain, etc) ;

la livraison à domicile ;

le retrait sur place à des heures définies ;

le paiement en ligne.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a fortement modifié les habitudes de consommation et impacte l'ensemble de la chaîne agricole et agroalimentaire.Pour faire face à cette situation, les professionnels de l'alimentaire et les filières agricoles, de la pêche et de l'aquaculture se sont adaptées pour développer de nouveaux modes de mise sur le marché de denrées alimentaires.Ainsi, les professionnels du secteur agricole, de la pêche et de l'aquaculture se sont mobilisés pour permettre :Jacques Billant, préfet de La Réunion tient à saluer les solutions innovantes portées par les entreprises de tous secteurs d'activité, de la production/fabrication jusqu'à la distribution sous toutes ses formes, qui sont de nature à faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens dans la crise que nous traversons.Le préfet de La Réunion rappelle également que les circuits de distribution de tout type restent régulièrement approvisionnés et l'importance d'une alimentation diversifiée et équilibrée.