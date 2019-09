Aides au logement étudiants : Une demande 100 % en ligne

Le 10/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 111

Une nouvelle année scolaire démarre et les étudiants recherchent d’ores et déjà un logement. Se loger reste un défi pour les étudiants et leurs parents. Pour les aider dans cette tâche, la Caf lance sa campagne d’aide au logement étudiant afin de favoriser le recours à cette prestation essentielle. La Caf accompagne les jeunes du montage de leur budget au renouvellement de leur bail. Souvent en quête d’information les étudiants trouveront toutes les réponses à leurs questions dans cette campagne de communication.Selon la nature du logement et selon la situation familiale de l’étudiant, 2 types d’aides peuvent être accordées par la Caf :• L’allocation de logement à caractère social (Als) : pour les étudiants isolés ou en couple, sans personne à charge ;• L’allocation de logement à caractère familial (Alf) : pour les étudiants isolés ou en couple avec personne à charge.Ces prestations ne sont pas cumulables et leur montant dépend de plusieurs critères dont : le montant du loyer, la situation familiale et le niveau de ressources.A SAVOIR :• Les revenus des parents ne sont jamais pris en compte pour le calcul des aides au logement attribuées aux étudiants.• Si le logement appartient à un membre de sa famille, l’étudiant ne pourra pas bénéficier d’aide au logement.CONSEIL : L’aide au logement étudiant peut, selon l’âge de l’étudiant, faire perdre les prestations familiales à ses parents. Grâce au simulateur, le montant de l’aide au logement peut être estimé. Ainsi, le choix de rattacher l’étudiant au foyer de ses parents ou non pourra se faire en fonction du montant le plus avantageux pour la famille.UNE PAGE INTERNET DEDIEE EST EN LIGNE SUR CAF.FR. Cette page dédiée propose toute l’offre éditoriale et fonctionnelle concernant la prestation. Cette page intègre également des tutoriels vidéo destinés à répondre aux questions des étudiants. Pour consulter la page, cliquez ici Pour ceux qui cherchent un premier logement étudiant, le parcours est simple:1: «Faire une simulation sur caf.fr»Grâce au simulateur en ligne, l’étudiant peut évaluer le montant de son aide au logement, monter son budget loyer et ainsi orienter ses recherches d’appartement.Astuce : Lorsqu’il trouve son appartement, l’étudiant peut vérifier le montant exact de son aide avec une nouvelle simulation sur caf.fr.2: Lorsque le bail est signé, l’étudiant faitsademande en ligne sur caf.fr»Certaines informations sont indispensables pour l’effectuer :une adresse email, le contrat de location oulebail, le montant des revenus sur les deux dernières années, un RIB, le numéro d'allocataire des parents et de leur Caf d'appartenance (s'ils sont allocataires) et les coordonnées du bailleur (propriétaire, agence etc.) ; le montant du loyer et numéro de Siret (composé de 14 chiffres) si le bailleur est une société.Précisions:- Le numéro d’allocataire de l’étudiant ainsi que son mot de passe sont générés automatiquement dès que la demande en ligne a été traitée par la Caf. Ilreçoitpar courrier ou par sms son numéro d’allocataire et son mot de passe, ce dernier doit être personnalisé dès la première connexion à l’espace «mon compte» sur Caf.fr.- Les pièces justificatives demandées peuvent être transmises de manière dématérialisée sur Caf.fr, sur l’espace mon compte ou via l'application mobile Caf «Mon compte»A RETENIR :Dans le cas d’une location, la quittance de loyer et le bail doivent toujours être libellés au nom de la personne qui fait la demande d’aide au logement: donc l’étudiant!L’aide au logement est due à partir du mois suivant l’entrée dans les lieux. Le premier paiement est versé deux mois après la demande.Par exemple : si la demande est faite en ligne en août, le droit est ouvert en septembre et le premier paiement interviendra début octobre.