Air Austral : Déjà près de 25 tonnes de fret envoyées à Mayotte

Le 10/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 141

Près de 25 tonnes de fret ont déjà envoyées à Mayotte dans le cadre du pont aérien mis en place par le gouvernement. 3 autres rotations sont prévues les 12, 16 et 19 avril prochains en Boeing 787-8.



A la demande du Ministère des Outre-Mers et dans le cadre du pont aérien mis en place en substitution des vols commerciaux jusqu’alors suspendus, Air Austral, sous contrat d’affrètement, est chargée d’assurer à cet effet depuis le 3 avril, deux rotations par semaine entre La Réunion et Mayotte.



Trois rotations ont depuis été effectuées au moyen de son Boeing 787-8 et aura permis, grâce à l’investissement sans faille et à la mobilisation des équipes du fret de la compagnie, le transport de près de 25 tonnes de fret, permettant d’approvisionner Mayotte, entre autres en matériel médical ou de prévention, en produits pharmaceutiques ou encore sanguins, mais aussi en denrées alimentaires avec le transport de produits frais.



Air Austral tient à rappeler que les priorités d’emport fret, ainsi que la liste dérogatoire des personnes autorisées à embarquer dans les vols programmés par la compagnie (personnel soignants, militaires…) sont exclusivement définies par le gouvernement.