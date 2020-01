Air Austral : Deux vols entre La Réunion et Mayotte annulés

Le 07/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 430

C’est un problème informatique sur un des Boeing 787 qui a obligé la compagnie Air Austral à annuler ses vols Réunion - Mayotte et Mayotte - Réunion prévus ce mardi.



Aucun problème technique n’était à déplorer sur l’appareil, mais bien un problème de chargement des logiciels nécessaires pour que l’avion puisse décoller. Ces appareils modernes sont ultra-connectés et extrêmement informatisés, l’envoi et le redémarrage des logiciels peuvent donc prendre un certain temps.



L’avion qui arrivait de Paris et devait repartir pour Mayotte est donc resté sur l’île aux Parfums, mais devrait pouvoir repartir en direction de la métropole dès ce soir.



Deux vols additionnels sont prévus demain en direction de La Réunion et en direction de Mayotte pour acheminer les passagers dont les vols ont été annulés : les vols UU276 à destination de Mayotte et UU277 à destination de La Réunion.



Pour mieux répondre à ces problèmes informatiques, Air Austral a récemment fait venir une équipe d’experts de Boeing pour former leurs mécaniciens et informaticiens.



Air Austral invite ses passagers à vérifier les dernières mises à jour concernant la situation sur internet, et à vérifier qu'ils aient bien renseigner leurs contacts.