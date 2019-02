1. tritsesse le 21/02/2019 12:52



French bee n'est pas la cause du defficite . l'arrogance et le monopole d'airaustral est en train de le couler definitivement. cette compagnie ne réponds ni aux mails ni au lettre recommandé. Il répond uniquement aux tribunaux. et les passagers changent de compagnie, je préfère fench bee meme avec des heures de retard.

il y aura 2 autres compagnies lowcost qui vient cette année. exemple de billet monopole : reunion mayotte AR dep lundi reto samedi prix 600 €. au lieu de 198 euros avec corsaire......