Air Austral : Réunionnais et Malgaches se joignent à la grogne des Mahorais

Le 27/09/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1350

Suite à la manifestation du 15 juin dernier contre la situation de monopole d’Air Austral à Mayotte, qui s’est déroulée sur l’île aux Parfums mais également devant la préfecture de La Réunion, un collectif réunissant usagers Mahorais, Réunionnais et Malgaches voit aujourd’hui le jour. Le CESFIO (Collectif échanges sans frontières Indian Océanie) appelle à une nouvelle manifestation le 2 octobre.

Les usagers Réunionnais et Malgaches de la compagnie aérienne ont rejoint les Mahorais dans leur grogne contre Air Austral. Selon eux, la situation de monopole de la compagnie sur la destination Mayotte a également un impact sur les voyages vers La Réunion et Madagascar. C’est pourquoi le Collectif échanges sans frontières Indian Océanie (CESFIO) réunissant les doléances des usagers de ces îles Vanille voit le jour.



Du côté de la Grande Île, certains ont constaté une hausse des tarifs depuis qu’Air Austral travaille avec la compagnie locale Air Madagascar, comme l’indiquent nos confrères du Journal de Mayotte. Ces hausses concernent notamment les liaisons intérieures mais surtout les vols vers Mayotte. Les plateaux-repas auraient également disparu des liaisons régionales.



À Mayotte, la situation semble inchangée depuis la dernière mobilisation : suite au départ de Corsair, seul Air Austral dessert l’île aux Parfums et les tarifs ont parfois doublé. Le CESFIO pointe également du doigt la différence de traitement entre La Réunion et Mayotte, comme indiqué dans le Journal de Mayotte : Alors que les "rendez-vous du vendredi" existent depuis un certain temps sur notre île, ces offres promotionnelles n’ont pas été lancées en même temps à Mayotte.



Le CESFIO appelle donc à une nouvelle manifestation le 2 octobre prochain devant l’aéroport Roland Garros, contre les tarifs pratiqués par la compagnie et pour demander la création d’une piste longue à Mayotte.