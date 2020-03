Air Austral adapte son programme de vols de et vers Maurice et Rodrigues

Le 17/03/2020 | Par LG | Lu 386

Les voyages entre les pays non européens et les pays de l'Union européenne sont suspendus. Air Austral fait le point sur le programme des vols de et vers Maurice et Rodrigues :

Face à aux décisions souveraines des gouvernements et toutes leurs conséquences, Air Austral se voit contrainte de s’organiser sur la période selon les directives transmises.



Voici ci-après les ajustements prévus pour Maurice et Rodrigues :



L’ILE MAURICE :



- Au départ de La Réunion, les passagers de nationalité française ne seront pas acceptés. Les vols dans le sens Réunion> Maurice sont ainsi suspendus, et ce jusqu’au 30 mars 2020. Les passagers ressortissants mauriciens se trouvant actuellement à La Réunion se verront contactés individuellement par la compagnie pour se voir proposer une solution alternative de voyage.



- Au départ de Maurice, sa priorité est de gérer dans la mesure du possible le retour de ses passagers. La compagnie a en ce sens :

o Maintenu ses vols dans le sens Maurice> Saint-Denis-de-La Réunion jusqu’au 19 mars 2020.

o Annulé les vols Maurice > Pierrefonds jusqu’au 30 mars 2020

o Lancé des vols supplémentaires entre Maurice et Saint-Denis-de-La Réunion les 17, 18 & 19 mars.

Les passagers actuellement à Maurice et souhaitant ainsi anticiper leur départ sont invités à prendre contact avec la compagnie afin d’organiser leur retour dans les meilleures conditions possibles.



Les vols prévus entre Maurice et La Réunion à compter du 20 mars 2020 au 30 mars 2020 sont suspendus.



L’ILE RODRIGUES :



- Au départ de La Réunion, les passagers de nationalité française ne seront pas acceptés. Les vols dans le sens Réunion> Rodrigues sont ainsi suspendus, et ce jusqu’au 30 mars 2020.



- Au départ de Rodrigues :

o les vols prévus du 21 mars 2020 au 30 mars 2020 sont suspendus.

o Air Austral à lancer un vol Rodrigues > Saint-Denis de La Réunion le jeudi 19 mars 2020 afin d’anticiper le retour de ses passagers prévus sur les vols UU752 du samedi 21 mars 2020 et UU752 du samedi 28 mars 2020. Ils sont avancés sur le vol UU752 du jeudi 19 mars 2020. Départ prévu à 16h45 de Rodrigues heure locale.