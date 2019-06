Air Austral aurait choisi Airbus au détriment de Boeing pour renouveler sa flotte

Le 28/06/2019

On savait qu'Air Austral et Air Madagascar étaient en négociations avancées avec Airbus et Boeing pour renouveler en 2023 la flotte des deux compagnies.



C'était d'ailleurs un des principaux avantages de la prise de contrôle d'Air Madagascar par la compagnie régionale : permettre de passer une plus grosse commande et donc négocier de meilleurs prix.



Mais quel constructeur allait être choisi? Selon notre confrère Denis Herrmann, rédacteur en chef de Les Nouvelles de Mayotte, un des plus fins spécialistes du monde aéronautique dans l'océan Indien, le choix serait fait et ce serait Airbus qui aurait été choisi.



Boeing tenait pourtant la corde. En effet, depuis l'époque Gérard Ethève, Air Austral n'était équipé qu'en Boeing 737 pour les moyen-courriers et 777 et 787 pour les long-courriers. Tous les pilotes et PNC de la compagnie sont formés sur Boeing et il aurait été plus simple et plus économique, au moins sur ce poste, de continuer à se fournir chez le constructeur de Seattle. Mais les récents déboires des 737 Max et les problèmes récurrents sur les 787 qui tombent régulièrement en panne, et sont pour beaucoup dans la grogne des Mahorais, pourraient avoir fait pencher la balance en faveur du constructeur européen.



D'autant qu'Airbus a d'autres atouts dans son jeu. Le constructeur de Toulouse vient en effet d'annoncer, la semaine dernière, le lancement d'un tout nouvel avion, l'A 321 XLR à très long rayon d'action, pouvant relier Mayotte à Paris en direct. L'avion, qui aura une capacité de 200 places, sera pleinement opérationnel en 2023. Comme par hasard au moment du renouvellement de la flotte d'Air Austral...



D'après Les Nouvelles de Mayotte, qui a interrogé le constructeur, l’avion serait capable de décoller de la petite piste de Mayotte à pleine charge, même si cela demande encore une étude plus approfondie.



L'A 321 XLR, qui est un mono-couloir offrirait surtout l'énorme avantage d'avoir une capacité moindre en sièges que le Boeing 787 qui assure actuellement la ligne Mayotte/Paris. Ce qui permettrait un meilleur taux de remplissage et, qui sait, peut-être plus de rotations, ce qui ravirait les Mahorais.



L'avion équivalent chez Boeing a pris beaucoup de retard et il est même possible qu'il ne voie jamais le jour.



Parallèlement, l'A 350 rivalise largement avec les derniers long-courriers de la flotte de Boeing.Il fait actuellement la joie entre-autres de French Bee sur la ligne.



Mais l'argument qui a peut-être fait définitivement pencher la balance en faveur d'Airbus, selon Les Nouvelles de Mayotte, réside dans le fait que le constructeur européen a encore dans son tiroir caisse une somme de 25 millions de dollars correspondant à la contre partie de l’annulation des commandes des deux A 380 qui avait été signée par l’ancienne direction, de l'époque de Gérard Ethève et Paul Vergès..



Tout cela laisserait donc supposer que le choix d'Air Austral serait fait.



La preuve? Dans une réponse à un sénateur mahorais il y a deux jours, Annick Girardin, la ministre des Outremer, avait révélé que les dossiers de demande de défiscalisation des différents appareils avaient déjà été déposés par Air Austral sur son bureau. Ce qui implique que la compagnie ait déjà désigné quels avions elle entend commander.



Ne reste plus à Air Austral qu'a annoncer officiellement quel constructeur elle a choisi. Mais tout laisse à penser que ce sera Airbus.