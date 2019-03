Air Austral devant le tribunal pour tentative d'escroquerie en bande organisée

Le 28/02/2019

L'affaire opposant Air Austral à son ancien pilote David Rocher sera à nouveau à l'ordre du jour de l'audience de correctionnelle de ce vendredi 1er mars.



Lors du procès mettant en cause le licenciement de son pilote, d'énormes dommages et interêts avaient été attribués au pilote à l'époque.



Alors que la somme de 1,18 million d'euros au titre des intérêts civils lui avaient été accordés par le tribunal, Air austral avait décidé de faire appel de cette décision. Devant la cour d'appel, le pilote a vu son dédommagement ramené à la somme de 20.000€ le 10 décembre dernier.



Face à cette énorme différence d'indemnisation et clamant depuis toujours avoir été licencié de manière abusive et sans fondement, David Rocher a de nouveau déposé plainte face à la compagnie et ses représentants.



Il met en avant, pour justifier sa plainte, que la défense de la compagnie a fourni volontairement à la cour d'appel le dossier du juge d'instruction sur les conclusions de l'enquête. Un document amputé de plusieurs pages. Notamment celles où la compagnie serait mise en cause concernant le décollage du Boeing 777 lors du cyclone Gamède.



À noter que Me Baloup, avocat de la compagnie aérienne, comparaît tout comme le pdg d'Air austral, en tant que prévenu.