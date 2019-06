Air Austral dévoile son plan de gestion de crise

Le 05/06/2019 | Par Samuel Irlepenne - Léa Del Bel Belluz | Lu 1352

La direction d'Air austral tenait ce mercredi après-midi un point presse qui fait suite au cumul des soucis techniques que rencontre sa flotte.



"Il nous est apparu utile et indispensable de nous réunir pour faire un point sur la situation actuelle et voir les pistes que nous sommes en train d'envisager", commente le président-directeur général de la compagnie Marie-Joseph Malé.



"Nous faisons face à une immobilisation d'un de nos 10 appareils". Une situation d'autant plus délicate pour toute compagnie "à l'approche de cette pointe du trafic". L’avion immobilisé était programmé pour effectuer 5 fréquences sur la liaison Dzaoudzi - Roissy, 7 fréquences entre Mayotte et Paris à partir du 15 juin et des fréquences régulières sur le Réunion/Dzaoudzi/Réunion. Techniquement, il s'agit d'une "détérioration précoce et inattendue" observée au niveau des ailettes compresseur IP des moteurs Rolls Royce de l'avion F-OLRC de la compagnie. Ces ailettes avaient été changées par Rolls Royce en 2018.



Très peu d’impact au départ de La Réunion



"Le problème auquel on fait face, ce n'est pas un problème spécifique à Air Austral, mais celui de Rolls-Royce", explique le pdg. "Nous avons immobilisé cet avion non pas de notre fait mais ce sont des consignes de navigabilité ordonnées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). C'est une décision qui s'impose à nous. Il s'agit d'un plan de surveillance rapprochée de ces moteurs et en particulier de ces ailettes qui ont commencé à présenter une usure prématurée. Singapore Airlines aussi a connu des soucis sur ses 2 Boeing B787-10 à cause de ces ailettes", précise-t-il.



Dans l’urgence, un affrètement d’un appareil de la compagnie Wamos est la solution trouvée pour pallier à cette immobilisation. Une phase plus pérenne concernant les vols de et vers Mayotte avec l’utilisation partielle du deuxième B787 est envisagée et sera annoncée ce jeudi.