Air Austral modifie ses horaires en direction de Marseille

Le 24/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2078

La compagnie réunionnaise prévoit de modifier bientôt les horaires de vol à destination de la cité phocéenne. Des changements qui n’arrangent pas certains passagers.

Air Austral a annoncé une modification de ses horaires en direction de Marseille. Actuellement, les vols entre La Réunion et la métropole du Sud s’effectuent de nuit pour une arrivée en début de matinée. À partir du 1er avril et jusqu’au 31 octobre, la liaison se fera de jour. Air Austral assure que ces modifications font partie de l'optimisation du programme des vols de la flotte dans le cadre de la saison AITA (Association Internationale du Transport Aérien). L’objectif étant d’optimiser les vols en offrant des horaires raisonnables.



Un changement qui entraîne quelques désagréments pour certains clients. Avec un décollage prévu aux alentours de midi pour une arrivée estimée à 21h heure locale, des passagers réunionnais craignent de ne plus trouver de trains à cette heure tardive. Ceux qui n’auront personne pour les récupérer devront loger à l’hôtel en attendant l’ouverture des lignes le lendemain.



Air Austral comprend le dérangement occasionné par cette modification d'horaire. La compagnie rappelle que les liaisons avec le TGV sont toujours disponibles depuis l'aéroport Roissy/Charles de Gaulle.