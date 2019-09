Air Austral propose une alternative aux passagers naufragés de XL Airways

Le 30/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 2375

Quelques heures après l'annonce du groupe XL Airways confirmant son incapacité à poursuivre son activité, la compagnie Air Austral vient proposer une alternative aux passagers qui se retrouvent démunis.

"La compagnie XL Airways, se voit à compter de ce jour dans l’obligation d’annuler tous ses vols et de cesser son activité.



Déjà Interpellée par l’annonce faite par la ministre des Outre-mer Annick Girardin, sollicitant les compagnies aériennes au vu des circonstances extraordinaires auxquelles fait face actuellement XL Airways et sa clientèle, Air Austral avait lancé une réflexion en interne auprès de ses équipes, afin que des solutions alternatives puissent être proposées aux passagers pouvant se retrouver en situation de blocage.



AirAustral est ainsi en mesure de proposer aujourd’hui la mise en place d'une tarification spécifique dédiée, valable pour des billets sur les lignes La Réunion <> Paris / Marseille.



Cette tarification spécifique prévoit entre autres la possibilité d’un aller simple à partir de 349€ TTC*. Une offre d’ores et déjà disponible en point de vente Air Austral sous présentation d’un justificatif.



La compagnie Air Austral regrette vivement cette situation complexe dans laquelle se trouve une compagnie sœur et souhaite pouvoir s’inscrire en solidarité. Elle adresse son plus sincère soutien."



*tarif TTC à partir de, hors frais de service, taxes au jour de l’édition soumises à modification sans préavis