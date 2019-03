Air Austral recrute 40 hôtesses de l'air, en formation professionnalisante

Le 05/03/2019 | Par N.P | Lu 2113

L'annonce est parue sur le site de pôle emploi lundi 4 mars. Air Austral recherche 40 hôtesses et stewards, en contrat de professionnalisation. Les jeunes gens devront être âgés de 18 à 26 ans, savoir nager, avoir le bac ou bac+2, avec une bonne maîtrise de l'anglais. La disponibilité est nécessaire, ainsi que la rigueur, l'esprit de service, et des notions de Chimaoré seraient appréciées.



Air Austral souhaite préparer les jeunes à l’obtention d’un diplôme (CCA) et d’une qualification professionnelle (CQP) pour devenir Personnel Navigant Commercial (PNC). Des réunions collectives d'information sont prévues le mardi 5 mars à la salle polyvalente Duparc à 9h à Sainte-Marie (entrée libre), et le jeudi 7 mars au pôle emploi de Saint-Paul (sur inscription).