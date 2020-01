Air Austral teste le Boeing 777-300 ER sur la piste courte de Mayotte

Le 23/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 340

La compagnie aérienne Air Austral va tester ce jeudi, sur la piste courte de l'aéroport de Mayotte, son gros porteur B777-300 ER afin de pouvoir pallier temporairement l'indisponibilité de 4 mois de son B787. Ces essais seront réalisés sans passagers à bord afin que la compagnie puisse valider la possibilité de pouvoir effectuer des vols moyen-courriers Réunion-Mayotte avec ce gros porteur rapporte Le Journal de Mayotte.



L'aéroport de Dzaoudzi est connu pour sa capacité d'accueil limitée des gros porteurs. En effet, avant l'arrivée de B787, Air Austral utilisait la version plus courte du Boeing 777, le B777-200 LR. Deux problématiques sont mises en avant par la compagnie quant à l'utilisation du gros porteur :



- Le B777-300 ER est particulièrement long avec 73,9 m et ne peut faire demi-tour de manière autonome en bout de piste en raison de sa largeur.



- Les moteurs du B777-300 ER - le turboréacteur standard GE90-115B équipant le B777-300 ER, est le moteur d'avion le plus puissant au monde avec une poussée maximale de 51,3 tonnes au décollage - risquent d'endommager la mosquée de Pamandzi qui est installée à proximité de la piste.



Pour ce vol de calibration, Air Austral va diminuer la poussée des moteurs de 20% afin de protéger la mosquée et réduire la distance de décollage de 140 m. Ces mesures vont inévitablement limiter la masse de l'appareil au décollage. Une immobilisation de 30 minutes de la piste est également prévue afin de permettre la manoeuvre de tractage de l' avion précise Le Journal de Mayotte.



Si les tests sont concluants, ils permettront à la compagnie Air Austral de pallier, de manière exceptionnelle, le manque d'appareils en cas de panne afin que les passagers ne soient pas pénalisés.