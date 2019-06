Air France: De la listeria dans des sandwichs

Le 01/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1428

La compagnie aérienne elle-même a annoncé à ses passagers la présence de listeria dans des sandwichs au thon.



Ils ont été "proposés en classe économie et premium dans neuf vols long courrier au départ de Paris et à destination de Dubaï, de la Réunion, d'Accra, de Ndjamena, de Bamako et d'Abuja", "entre le 21 et 24 mai", précise le JIR.



Les produits ont à ce jour été retirés des prestations de la compagnie.



Air France ajoute cependant qu'aucun cas de listériose n'avait cependant été déclaré. La compagnie invite tout de même ses passagers ressentant notamment de la fièvre ou des maux de tête, à consulter un médecin.



Cette maladie, qui peut s'avérer grave chez les enfants et les personnes âgées, a une période d'incubation allant jusqu'à 8 jours.