Air France: Une panne informatique a cloué tous les vols long-courrier au sol hier soir

Le 18/01/2019 | Par B.A | Lu 1452

Une panne nationale du système informatique de la compagnie aérienne a empêché le décollage de tous les vols long-courrier d'Air France hier soir.

C'est un passager passablement agacé que nous avons joint ce matin: son vol Air France Réunion/Paris prévu hier soir à 21h45 a été annulé, reporté à ce jour à 12h40. Les explications fluctuaient hier soir, alors que ce passager malheureux était déjà dans la zone internationale de l'aéroport Roland Garros. "Un instant l'avion allait décoller, puis finalement était retardé, pour finalement qu'on nous annonce à minuit et demie son annulation pure et simple", raconte notre témoin.



La cause de l'annulation est une panne informatique majeure, au niveau national, nous confirme ce matin la compagnie aérienne. Les plans de vol et de charge étaient inaccessibles, aucun décollage n'était possible, selon les explications recueillies par notre témoin. Sur place à Gillot, peu d'informations, pas de distribution d'eau, en bref, une prise en charge quelque peu insatisfaisante pour les passagers cloués au sol. Des chambres d'hôtel ont été offertes à certains passagers, les autres ont été priés de rentrer chez eux.



Notre témoin avait une correspondance prévue ce matin à Paris, mais son vol arrivant finalement dans la nuit, il devra passer une nuit à l'hôtel pour prendre un second avion vers la province le lendemain. Il espère qu'Air France se chargera d'organiser et de payer les imprévus en chaîne liés à l'annulation du vol.



Dans tous les aéroports du monde, les vols Air France ont été cloués au sol de par cette panne informatique survenue au centre de Toulouse.



La compagnie a communiqué ce vendredi matin :



"Air France a fait face à un incident informatique survenu le jeudi 17 janvier 2019 dans l’après-midi qui a conduit à l’annulation de 4 vols long-courrier, le report d'un vol Run-ory et à quelques retards.



La mobilisation des équipes informatiques, commerciales et opérationnelles a permis un retour rapide à la normale.



Toutes les opérations se déroulent normalement ce vendredi 18 janvier 2019.



La compagnie présente toutes ses excuses aux clients qui ont été concernés par cette situation."



La compagnie confirme un problème d'infrastructures réseaux à Toulouse. L’application de préparation des vols a été impactée. Les clients ont été assistés par les équipes commerciales et seront réacheminés dès aujourd’hui.



Les investigations conduites actuellement par Air France ne laissent en aucun cas supposer qu’il s’agit d’une cyberattaque.