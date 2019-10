Air Madagascar/Air Austral: Le gouvernement malgache à la recherche de nouveaux investisseurs

Le 08/10/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 1399

Le gouvernement malgache, actionnaire à 51 % d’Air Madagascar, prospecte à la recherche de nouveaux investisseurs, indique le Quotidien sur une information de La Lettre de l’océan Indien.Le secrétaire général de la présidence, Valéry Ramonjavelo, s’est rendu récemment au Qatar, mais aussi en Turquie dans le but de se rapprocher de Qatar Airways et Turkish Airlines, en vain.Selon le Quotidien, la nouvelle présidence malgache cherche à revoir le partenariat stratégique mis en place depuis deux ans avec Air Austral qui détient 49% des parts d’Air Madagascar . Le gouvernement malgache a demandé à la compagnie réunionnaise de réinjecter de l’argent. La phase de redressement en cours, qui s’accompagne d’une phase de croissance de développement de la flotte et d’ouverture de nouvelles lignes, Air Austral a refusé.