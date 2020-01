Air Mauritius suspend ses vols sur Shanghai

Le 29/01/2020 | Par E. Moris | Lu 106

Décision prise ce mercredi 29 janvier. Les vols sur Shanghai (Shanghai Airport - Pudong (PVG) sont suspendus avec immédiat.



Air Mauritius opère deux vols hebdomadaires sur Shanghai. Air Mauritius annonce également que des nouveaux plans de vols pour ses passagers qui veulent se rendre en Chine ou rentrer à Maurice, via Hong Kong, Kuala Lumpur et Singapour.



Une hotline a été ouverte et mise à la disposition des passagers, le 2077575 à Maurice et en Chine +8621-63300538.



A noter que plusieurs compagnies aériennes ont pris la décision de suspendre ou de réduire leurs vols vers la Chine face à la propagation du coronavirus qui a déjà fait 132 morts : British Airways, Cathay Pacific, Air France, Luthansa, United Airlines, Air Austral...