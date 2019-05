Air mauritius s'envole depuis Pierrefonds avec son A330neo pour la visite du Pape

7. . GIRONDIN le 07/05/2019 17:56



6.Posté par PATRICK CEVENNES

salut, , vivement un 2eme port!!!!!





ci-dessous pour rappel sur zinfos974:





........................….Mardi 10 Août 2010 - 11:19

L'Etat ne suit pas Didier Robert dans ses projets pour Pierrefonds



C'est un projet auquel Didier Robert tient particulièrement, il en avait même fait un thème de campagne : faire de Pierrefonds un aéroport international au même titre que Gillot. Le président de Région avait prévu de prendre 250 millions d'euros sur les accords de Matignon pour financer son projet et notamment allonger la piste pour que des gros porteurs puissent s'y poser. Seulement comme le souligne le Journal de l'île du jour, l'État n'est pas vraiment d'accord avec la vision de l'ancien maire du Tampon.



Le 30 septembre 2008, Didier Robert, le député, pose une question à l'Assemblée et demande un programme d'investissements "pour l'ouverture de Pierrefonds au trafic international". Un peu moins de deux ans plus tard, le ministère des Transports répond à celui qui entre temps est devenu président de Région dans le Journal Officiel du 7 juillet dernier : “La mise en service de la route des Tamarins a considérablement réduit le temps de trajet entre le nord et le sud. (...) Au vu de la structure économique du transport aérien, l’aéroport de Pierrefonds peut nourrir l’ambition de devenir un aéroport régional, pivot d’offres combinant plusieurs destinations touristiques de l’océan Indien”. Voilà qui a le mérite d'être clair, pour Pierrefonds, l'océan Indien est suffisant.



Un avis partagé par la syndicat mixte qui gère l'aéroport du Sud, désormais renforcé par la position de l'État. “Le syndicat mixte de Pierrefonds, propriétaire de la plate-forme depuis 2006, est pleinement compétent pour définir les axes de son développement, identifier ses opportunités d’évolution en fonction de sa zone de chalandise et établir le financement des actions”, précise même le ministère dans le JO. Le projet de Didier Robert semble avorté avant même d'avoir pu décoller.









.........................................Lundi 11 Octobre 2010 - 14:55

Didier Robert à Matignon pour signer les nouveaux accords





Le Premier Ministre François Fillon et le Président de la Région Région, Didier Robert, vont se rencontrer ce jeudi à l'heure du déjeuner, à l'hôtel Matignon situé à Paris.



Objectif de cette réunion de travail, la signature du protocole Etat-Région 2010 dans le cadre des nouveaux accords de Matignon à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Il sera question de dossiers majeurs tels que la nouvelle route du Littoral sécurisée et modernisée ouverte au TCSP, le Transport Public Réunionnais (avec le TransEcoExpress) ainsi que les plates formes aéroportuaires de Pierrefonds et Roland Garros.



Paul Vergès, l'ancien président de la Région, disait il y a encore quelques jours à la presse locale attendre impatiemment le contenu des nouveaux accords de Matignon... Le président de l’Alliance est convaincu que la Réunion perdra une partie des budgets négociés avec le gouvernement de Dominique de Villepin en 2007.



A son retour, Didier Robert tiendra une conférence de presse afin d'évoquer cette rencontre. Elle aura lieu vendredi après-midi. ……………………





………………..Vendredi 15 Octobre 2010 - 07:34



Protocole de Matignon 2 : Le détail des projets





Les aéroports de Roland Garros et de Pierrefonds



"Le nouveau protocole pose le principe d’une étroite coordination entre ces deux plates-formes aéroportuaires" expliquait le Premier Ministre à travers son discours d’hier. Ainsi, "Roland Garros restera la porte de la Réunion pour les liaisons intercontinentales" avec la possibilité, dans l’avenir, d’accueillir l’A-380. Parallèlement, "Pierrefonds va être orienté vers les transports régionaux et se voudra la porte d’entrée touristique de la Réunion".



Pour mener à bien ce projet, sera créée une société aéroportuaire intitulée "Comité de coopération des aéroports de l’Île de la Réunion". La mise en place de cette structure est prévue pour mi-2011.



Plan de financement (à hauteur de 350 M€) :

- Région : 10 m€

- POE 2007-2013 : 20 m€

- Etat : 20 M€

- POE 2014-2020 : 80 M€

- Participation de la société aéroportuaire 2015-2030 : 220 m€ ……………………………………..















...................................Mardi 13 Octobre 2015 - 16:41

Didier Robert: Une nouvelle compagnie et piste d'atterrissage pour Pierrefonds





André Thien Ah Koon sera sans doute rassuré. Le candidat et président sortant, Didier Robert, dévoilait ce matin sa stratégie pour l'aéroport de Pierrefonds.



Un aéroport qu'il continue de voir comme "un point de développement structurant pour le sud et l'ensemble de La Réunion". Si le candidat de la plateforme de la droite se félicite des actions déjà engagées, il entend poursuivre, à l'issue des Régionales, son projet pour le sud qui repose en grande partie sur l'aménagement de la zone aéroportuaire.



Le projet de nouvelle compagnie aérienne (en phase d'étude) desservirait les pays de l'océan Indien et une partie des pays de l'Afrique de l'est uniquement à destination et provenance de Pierrefonds. Une manière de travailler en complémentarité avec l'aéroport de Roland Garros. La compagnie low cost portée par la Sematra, l'actionnaire principal d'Air Austral, en partenariat avec les autres compagnies de l'océan Indien pratiquerait des tarifs de 30 à 50 % moins cher. "C'est le modèle économique du transport aérien qui va être modifié", selon lui. Le candidat a également déclaré avoir reçu exceptionnellement de l'Union Européenne l'engagement d'un financement pour cette nouvelle ligne.



Soutenu par Michel Fontaine, président de la Civis, Didier Robert a fait part de sa volonté de développer l'activité fret. La centaine d'hectares bordant l'aéroport pourraient ainsi accueillir des entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire et le transport de marchandises.



Des projets qui pourraient se réaliser si l'aéroport se dotait d'une piste plus grande. S'il était réélu, le président sortant a assuré à Patrick Malet, président du syndicat mixte de Pierrefonds, le financement de l'allongement côté terre de la piste de 370 mètres pour 70 millions d'euros. En tout, l'aménagement et l'extension de la zone devraient coûter 83 millions d'euros.



Michel Fontaine a également évoqué le projet d'une école tournée vers les métiers de l'aéronautique. ………………………..