Ajaccio : Les écoles fermées à cause de la chaleur

Le 14/06/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 178

Ce vendredi 14 juin, il fait très chaud en Corse. Au point de fermer les écoles maternelles et primaires, publiques et privées, à Ajaccio. Les crèches quant à elle sont restées ouvertes. Avec 34 degrés attendus dès 8h, puis des pics de 40 degrés, la mairie a préféré rester prudente.



En Corse-du-Sud, les prévisions étaient de 40 degrés l’après-midi. À Ajaccio, ce sont d’ailleurs les 40 degrés qui ont été atteints à midi. Un record en Corse pour le mois de juin et une chaleur couplée avec un niveau élevé de pollution.



En raison également du vent fort (entre 80 et 90 km/h) et d’une humidité faible, la Préfecture a interdit l’emploi du feu sur l’ensemble du territoire.