Alain Armand : "Stop aux rumeurs !'

Le 05/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 101

"Je n’ai fait aucune alliance avec aucun autre candidat", Alain Armand, candidat aux municipales à St-Denis souhaite mettre les points sur les "i". Voici son communiqué :

"A 11 jours du premier tour des élections municipales, notre liste et moi-même souhaitons mettre un terme aux rumeurs autour de notre candidature.



Oui ma candidature et notre liste ont bien été validées par la Préfecture. Je suis donc bien éligible à cette élection.



Oui je suis bien à la tête de la liste « Changer Saint-Denis ensemble » avec 54 autres colistiers issus à 90% de la société civile, du monde économique et du monde associatif.



Non je n’ai fait aucune alliance avec aucun autre candidat. Je suis déterminé à gagner cette élection avec l’ensemble des colistiers sur la base de notre programme en 20 mesures. Nous verrons le second tour en temps voulu.



Je vous donne donc rendez-vous le 15 mars 2020 pour « Changer Saint-Denis ensemble »."



Alain Armand