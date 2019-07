1. contribuable écoeurée le 15/07/2019 11:52



En plus de polluer l'air, cette société capitalistique avide de canne archi subventionnée, favorise depuis des décennies la pollution des sols et de la nappe phréatique que nous buvons, par l'usage intensifs des engrais importés très chèrement par nos agriculteurs subventionnés.



Et ce, en toute impunité avec l'appui de tous nos élus démagogiques !!!